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GeriFutbol Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Rakip bugün şanslıydı"
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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 00:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Rakip bugün şanslıydı"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir'in tüm maç boyunca iyi savunma yaptığını belirtirken yenilen ikinci golde rakibin şanslı olduğunu söyledi.

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  • Fenerbahçe - Başakşehir maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fenerbahçe - Başakşehir maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fenerbahçe - Başakşehir maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fenerbahçe - Başakşehir maçından öne çıkan fotoğraflar
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Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Rakibin şanslı bir gol bulduğunu belirten Bulut, "Maç bizim kontrolümüzde başladı. Rakip 120 dakika boyunca iyi defans yaptı. 45'te yaptığımız basit hatayla hem gol yedik hem de eksik kaldık. İkinci yarı baskılı oynayıp golü bulduk ama orta yapmak isteyen bir oyuncunun vuruşu gol oldu. Rakip bugün şanslıydı." dedi.

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