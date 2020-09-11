Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: 'Derslerimizi iyi çalıştık'

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Erol Bulut, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

'İLK MAÇIMDA GALİBİYET ALMAK İSTİYORUM'

Fenerbahçe kariyerine galibiyetle başlamak istediğini vurgulayan Erol Bulut, "Bugün ligin başlangıcını yapıyoruz. Rakibimiz kendi evinde iyi oynuyor. Bizim için önemli olan lige iyi başlamak, 3 puanla başlamak. Bugün 3 puan almamız ve yolumuza en iyi şekilde devam etmemiz öncelik. Hazırlıklarımız bu hedef için. Kamp dönemi iyi geçti. Derslerimizi iyi çalıştık. Bugün inşallah umduğumuz 3 puanı alıp lige başlarız. Sahada 11 oyuncu var. Çıkıp maçımızı oynayacağız. Lisans çıkan oyuncularımız var. Çıkmayan isimler de var. Maç 11 oyuncuyla oynanır. Biz de çıkıp oynayacağız. İlk maçımda galibiyet almak istiyorum. İnşallah iyi başlarız." dedi.

JOSE SOSA: 'UZUN VE SERT BİR LİG OLACAK'

Jose Sosa ise "Yeni bir sezona başlıyoruz. Umarım en iyi şekilde ligi sürdürürüz. Bu formanın altında olduğum için mutluyum. Çok uzun ve sert bir lig olacak. İyi başlamak istiyoruz. Hazırlık sürecine geç katıldım sağlık koşullarından dolayı. Son günlerde takımla çalıştım, daha iyi olmak için çalışmalarıma devam edeceğim." şeklinde konuştu.