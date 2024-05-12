Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi Jose Mourinho ile görüştü | Çılgın yıllık ücret talebi | Gönderildiği takımlardan kazandığı servet

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bitime 3 hafta kala zirveden 6 puan uzakta kalan Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bir süredir adaylığı belirsiz olan Ali Koç, Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı. Ayrıca Sadettin Saran da Fenerbahçe başkan adaylığından çekilme yönünde karar verdi.

Bu sürecin öncesinde Saran'ın, menajer Jorge Mendes ve Jose Mourinho ile görüştüğü ortaya çıktı. Ali Koç da Jorge Mendes ile iletişime geçerek dünyaca ünlü Portekizli hocanın gelecek planlarıyla ilgili bilgiler aldı.

Adaylık görüşmesinde ikilinin bu konuda da karşılıklı fikir alış verişi yaptığı ifade ediliyor...



Mevcut hoca İsmail Kartal ise özellikle sezonun son bölümündeki form düşüklüğü, yabancı futbolcularla yaşanan kopukluk ve iletişim konularında yaşanan sorunlar nedeniyle hiçbir planda yer almıyor.

Haberin Devamı

ÇILGIN MAAŞ TALEBİ: TOPLAM 15 MİLYON EURO

Saran'ın geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile FaceTime aracılığıyla 23 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, bu görüşmede Portekizli çalıştırıcının şartları soruldu.



Mourinho’nun kendisi için 12, ekibi için de 3 milyon euro olmak üzere 15 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu iddia edildi.

Son olarak Roma’da görev yapan ve adı birçok dev kulüple anılmasına rağmen herhangi bir takımla anlaşmayan Mourinho geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada futbolu özlediğini ve güzel antrenman tesislerine sahip herhangi bir takımda görev yapabileceğini açıklamıştı.

GÖNDERİLDİĞİ TAKIMLARDAN SERVET KAZANDI

Daily Mail'e göre 6 kez kovulan Mourinho'nun kazandığı tazminatlar:

-Chelsea 2007'de kovduğunda 22,5 milyon dolar, 2015'te kovduğunda ise 10,5 milyon dolar tazminat ödedi.

-2013 yılında Real Madrid kovduğunda 21,5 milyon dolar tazminat ödedi.

-En büyük tazminatı ise 2018'de Manchester United'dan kaptı. Portekizli ayrıldığında 25 milyon dolar'ı cebine koydu.

Haberin Devamı

-17 ay boyunca kaldığı Tottenham'dan ayrıldığı dönemin tazminatı 19 milyon dolar oldu.

-Roma tarafından kovulduğunda ise 3,7 milyon dolar cebine kaldı.

İSTANBUL'A GELEREK REKLAM FİLMİ ÇEKTİ.

Jose Mourinho, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelerek THY'nin reklam filmi çekimlerine katıldı. Portekizli hoca daha sonra ülkesine döndü, reklam filmi ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı.



ilmde THY’nin uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Mourinho, zorlu bir satranç müsabakasında galip geliyor ve THY’nin Business Class mutfağının gurme lezzetleri tadarken aynı zamanda canlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izliyor.