Fenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesus'tan Hatayspor maçı sözleri! "4 attık ama 6-7 olabilirdi"

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Sarı lacivertlilerin Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4 golle kazandıkları Hatayspor maçını değerlendirdi.

Hatayspor karşısında çok iyi bir galibiyet aldıklarını kaydeden Portekizli teknik adam, "Oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandılar, takımlarını desteklediler. Üst üste 2 yenilgiye rağmen yapabileceklerimize inandılar. 4 attık ama 6-7 olabilirdi. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. 15 şutun 4'ü gole dönüştü." dedi.

Çok pozisyon ürettikleri bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını söyleyen Jesus, "Çok pozisyon ürettik. İyiydik. Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk. Döndük. Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Mutluluk demişken umarım neşe, mutluluk dolu bir yıl olur. Biz de mutlu sona ulaşırız." diye konuştu.

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Taraftara ayrı bir parantez açan Jesus, "Taraftarlarımıza ne diyeceğimi bilemiyorum. Her zaman yanımızdalar. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bana destek verdiler. Biz acı çekerken acı çektiler, mutluyken mutlu oldular. Biz birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

"BİZ BU STİLLE 40 GOL ATTIK"

Savunma arkasına atılan toplarla ilgili sorulan soruya cevap veren Jesus, “Bunun bir çözümü yok, bizim oynamış olduğumuz futbolun riski bu. Bunu bilerek göz önüne alıyoruz. Rakiplerin bunu değerlendirebilecek kapasitesi varsa faydalanıyorlar. Arkaya atılan toplarda risk var biliyoruz ama sahada bu oyun stilini sergiliyoruz, bu yüzden 40 gol attık” şeklinde konuştu