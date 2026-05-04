Fenerbahçe teknik direktör arıyor! 'Taraftarın hayali' ile görüştü

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran’da düzenlenecek olağanüstü genel seçimde başkanlık adaylığını resmen açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin yanı sıra Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar'ın da kısa süre içerisinde adaylıklarını açıklaması bekleniyor. Domenico Tedesco ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde başkan adayları teknik direktörlerle görüşmeler gerçekleştiriyor. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları ve son durumlar.

OLIVER GLASNER

Oliver Glasner, önce Frankfurt’ta başarılı bir dönem geçirdi, ardından Crystal Palace’ta iyi bir performans sergiledi. Alman çalıştırıcı sezon sonunda görevinden ayrılacak. Dış basında, Fenerbahçe’nin Glasner ile görüşme gerçekleştirdiği iddiaları var. 51 yaşındaki çalıştırıcı beklenen hücum futbolunu oynatmasa da gittiği her takımda başarılı olmasıyla ön plana çıkıyor.

FILIPE LUIS

Filipe Luis başarı merdivenlerini hızla tırmandı. Flamengo’nun U17 ve U20 takımlarını çalıştırdıktan sonra 30 Eylül 2024’te A takımın başına geçti. Filipe Luis, 100 maça çıktığı Flamengo ile aralarında Copa Libertadores ve Brezilya Lig şampiyonluğu da olmak üzere tam 8 kupa kaldırdı. 3 Mart’ta takımdan ayrılan 40 yaşındaki çalıştırıcının, Mehmet Ali Aydınlar’ın hoca listesinde olduğu kaydedildi.

SEBASTIAN HOENESS

Sebastian Hoeness, sezon başında Mourinho sonrası Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti. Hoeness, 2023’ten beri Stuttgart’ı çalıştırıyor ve Alman futbolunun gelecek vadeden hocalarından biri olarak görülüyor. Başkan adayı Hakan Safi’nin, başarılı çalıştırıcı ile görüştüğü iddiaları var. Hoeness’in Stuttgart ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

AYKUT KOCAMAN

Aykut Kocaman, Fenerbahçe tarihinin efsane futbolcularındandı. 2 ayrı dönemde teknik direktörlük yaptı, 2010- 11’de lig, 2011-12 ve 2012-13’te Türkiye Kupası’nı kazandı. 2012-13’te Avrupa Ligi’nde yarı final oynattı. Aykut Kocaman son olarak 2017-18’de, Aziz Yıldırım’ın son sezonunda Fenerbahçe’nin hocasıydı. Yıldırım’ın aday olup seçilmesi halinde yine deneyimli hocayla çalışacağı öne sürüldü. En büyük soru işareti, kötü geçen Başakşehir dönemi sonrası 4 Ekim 2021’den beri görev yapmıyor oluşu.

JURGEN KLOPP

Muhtemelen her taraftarın hayali, Jürgen Klopp'u takımın başına görmek. Mehmet Ali Aydınlar, kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Real Madrid’i bile geri çeviren Klopp, gerçekçi bir hedef olarak görülmüyor. Tecrübeli çalıştırıcının hayali Almanya Milli Takımı’nın başına geçmek.

