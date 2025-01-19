Fenerbahçe teklif yaptı, genç yıldız yeşil ışık yaktı

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Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunmacı Ahmetcan Kaplan’ı transfer etmek için Hollanda ekibi Ajax’la temasa geçti.

Voetball International'da yer alan habere göre; Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

Sarı lacivertlilerin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam olduğu kaydedildi.

Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

22 yaşındaki futbolcu, Ajax'ta bu sezon toplamda 8 maçta süre buldu ve 1 gol attı.