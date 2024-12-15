Fenerbahçe, tehdit savuran taraftarın kombinesini iptal etti

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş derbisinin ardından tehditler savuran bir taraftarın kombine biletinin iptal edildiğini duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya üzerinden açık ve aleni tehdit mesajı ile Kulübümüzü ve Futbol Takımımızı hedef alan zihniyetin Fenerbahçe çatısı altında yeri yoktur, olamaz.

Bu bağlamda “tesis mi basalım, kulüp binasını mı basalım, futbolcu mu dövelim” diyerek saldırı çağrısında bulunmuş, sosyal mecralarda yansıma almış ve sonra da bu paylaşımını silmiş bulunan şahıs hakkında, Kulübümüz tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu kişinin kombine bileti de iptal edilmiştir.

Eleştirilere karşı her zaman saygımız olmakla birlikte; tehditvari bu yaklaşımı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

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Attığımız bu adım da tamamen bu şahsın bu söylemi çerçevesinde alınmış kararımız gereğidir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."