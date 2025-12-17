Fenerbahçe, Tedesco ile istatistikleri alt üst etti! 20 yıl sonra ilk kez...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, sezona Jose Mourinho ile başladı. Ligde ilk iki hafta Portekizli hoca takımın başında yer aldı. Gençlerbirliği karşısında Zeki Murat Göle görev yaptı.

14 Eylül’de Trabzonspor ile oynanan 4. hafta mücadelesinde ise Tedesco, takımın başında ilk maçına çıktı. Alman teknik adam göreve geldikten sonra bir süre sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, daha sonra toparlandı, seri galibiyetler aldı. 40 yaşındaki teknik adamın iş başı yaptığı Trabzon maçından itibaren ligde en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe (29) oldu. Sarı-Lacivertliler sadece bu alanda zirvede değil.

GOL BEKLENTİSİNDE DE ZİRVEDE

30 kez fileleri sarsan Kanarya, ligin en skorer takımı. Ayrıca 246’yla en fazla şut çeken ve 98’le en çok isabetli şutu olan ekip de Fenerbahçe. Sarı-lacivertlilerin Tedesco döneminde zirvede olduğu bir diğer istatistik ise gol beklentisi. Fenerbahçe, 27.6 xG üreterek tüm rakiplerini geride bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde şimdi hedef, Konya galibiyeti sonrası yeni bir seri yakalamak ve genel puan durumunda da adını zirveye yazdırmak.

2005-2006 SEZONUNDAN BERİ İLK KEZ NAMAĞLUP

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 16 haftada da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, özellikle Beşiktaş ve Rizespor maçlarında 2 farklı yenik duruma düşmelerine rağmen müthiş geri dönüşlerle kazanmayı başarmıştı.

16 mücadelede 10 galibiyet ve 6 beraberlik alan Fenerbahçe, 2005-06 sezonundan beri ilk kez 16 haftayı yenilgisiz geçmiş oldu.

Öte yandan Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de mağlubiyet yüzü görmeyen takımlar Fenerbahçe ile Bayern Münih oldu.