Fenerbahçe, Tarık Çetin transferini açıkladı!

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Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve altı yıldır formasını giydiği Çaykur Rizespor'dan ayrılan Tarık Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki file bekçisinin transferini şu ifadelerle duyurdu:
Ailemize yeniden hoş geldin Tarık Çetin. Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde yetişen kaleci Tarık Çetin’le anlaşma sağladı.
28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Tarık Çetin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.