×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Tarık Çetin transferini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Tarık Çetin#Fenerbahçe
Fenerbahçe, Tarık Çetin transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 19:44

Fenerbahçe, altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin'i 6 yıl sonra yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve altı yıldır formasını giydiği Çaykur Rizespor'dan ayrılan Tarık Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki file bekçisinin transferini şu ifadelerle duyurdu:

Ailemize yeniden hoş geldin Tarık Çetin. Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde yetişen kaleci Tarık Çetin’le anlaşma sağladı.

28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tarık Çetin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Gözden KaçmasınFenerbahçeye Anderson Taliscadan kötü haberFenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Tarık Çetin#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!