Fenerbahçe tarihinde 3. kez yaşandı: Talisca ve Asensio, galibiyete yine damga vurdu!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 2 kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 42'ye yükseltti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca (2) ve Musaba'dan gelirken, son golün asistini Asensio yaptı.

FENERBAHÇE TARİHİNDE 3. KEZ

Tedesco'nun öğrencileri 18 haftada 12 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde 1964/65 ve 2005/06'nın ardından ilk 18 maçını mağlubiyet almadan geçtiği üçüncü sezonunu geride bıraktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de tek namağlup takım olarak bulunuyor.

TEDESCO ADINI TARİHE YAZDIRDI

Domenico Tedesco, Fenerbahçe tarihinde Oscar Hold ve Miroslav Kokotvoic'in ardından çıktığı ilk 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör oldu.

TALISCA'DAN SON 6 MAÇTA 9 GOL

Fenerbahçe'de gecenin öne çıkan ismi yine Anderson Talisca oldu. Brezilyalı futbolcu, Alanyaspor filelerine 2 gol bıraktı.

Bu sezon sarı-lacivertlileri vazgeçilmezi olan Sambacı, son 6. maçında 9. golüne imza attı ve Süper Lig'dek gol sayısını da 11'e yükseltti.

'MATADOR'DAN GALİBİYET ASİSTİ

Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio, skor üretmeye Alanya'da da devam etti.

Karşılaşmanın 78. dakikasında orta sahada topla buluşan Asensio, ceza sahasına koşu yapan Talisca'ya şık bir pas aktardı. Talisca, tek vuruşla topu filelerle buluşturdu ve galibiyeti getirdi.

Ligdeki son 10 maçında sadece Galatasaray derbisini boş geçen Asensio, kalan 9 karşılaşmada da tabela yapmayı başardı.

Süper Lig'de bu sezon 13. maçına çıkan tecrübeli yıldız, asist sayısını 5'e yükseltti. Asensio'nun 8 de golü bulunuyor.

