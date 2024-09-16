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Fenerbahçe tarihi bir başarıya imza attı

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig
Fenerbahçe tarihi bir başarıya imza attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 07:00

Üst üste 32 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyerek kulüp tarihinin rekorunu kıran Kanarya bu seride 25. galibiyetini dün Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa’dan alırken 7 kez de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe ayrıca 10 ve üzeri kez rakip olduğu takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine (%90) sahip olduğu Kasımpaşa’ya karşı deplasmandaki 21. maçta 19. zaferine ulaştı.

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Fenerbahçe milli aradan dönüşte Kasımpaşa’yı deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup ederken sarı lacivertliler kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı. Üst üste 32 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kanarya bu seride 25. galibiyetini dün Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa’dan alırken 7 kez de beraberlik yaşadı.

21 MAÇTA 57 GOL SEViNCi

Süper Lig tarihinde bir deplasmanda 10 ve üzeri maça çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takım, Kasımpaşa’ya konuk olduğu 21 karşılaşmanın 19’unu kazanan Fenerbahçe. Sarı lacivertliler, İstanbul ekibine karşı yüzde 90’lık bir galibiyet yüzdesine ulaştı. Geride kalan 2 maçtan galibiyetle ayrılan taraf Kasımpaşa olurken 21 karşılaşmalık bu seride hiç beraberlik yaşanmaması da dikkat çekti. Fenerbahçe 57 kez gol sevinci yaşarken Kasımpaşa 16 golde kaldı.

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KALEYE DUVAR ÖRDÜ

Bu sezon çıktığı 5 Süper Lig maçının 4’ünde gol yemeyen Fenerbahçe 1988-89’dan (4) bu yana ilk kez bir sezondaki ilk 5 karşılaşmada 4 gole kapama yaptı. Rakiplere sadece 2 gol izni veren F.Bahçe, bu sezon ligin en az gol yiyen 2 takımından biri.

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig

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