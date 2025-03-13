Fenerbahçe tarih yazmak için sahada!

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UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında Rangers’a konuk olacak. İlk karşılaşmada Kadıköy’de 3-1 mağlup olan sarı lacivertliler, İskoçya’da zoru başarmak için sahaya çıkacak. Ibrox Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00’te başlayacak. Norveçli hakem Espen Eskas’ın yöneteceği maç TRT 1’den naklen yayımlanacak. F.Bahçe’de sakat olan Çağlar bugün forma giyemeyecek. Saint Maximin ise teknik tercihle kadroya alınmadı.

Evinde kaybedip son turlayan Kartal

Fenerbahçe bugün hem tur atlamak hem de Türk futbol tarihine geçmek istiyor. Zira Türk takımları, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını iç sahada 2+ farkla kaybettiği 19 çift ayaklı eleme turunun hiçbirinde yoluna devam edemedi. İlk maçı evinde mağlup tamamlayıp tur atlamayı başaran son Türk takımı, Eylül 2005’te Malmö’yü UEFA Kupası’ndan eleyen Beşiktaş... Ayrıca Galatasaray ve Trabzonspor da sahalarında yenildikleri maçların ardından deplasmanda tur atlayabildi.

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Rangers 12'de 12 yaptı

Sarı lacivertli ekip, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını kaybettiği 34 çift ayaklı eleme turunun 33’ünde yoluna devam etmeyi başaramadı. Kanarya bugün tur atlayarak 1998’den bu yana ikinci kez bunu başarmaya çalışacak. Ancak temsilcimizin işi çok zor olacak. Tecrübeli İskoç ekibi Rangers, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını deplasmanda kazandığı 12 eleme turunun tamamında yoluna devam etti. İskoçya deplasmanına gelen son 2 Türk takımı (G.Saray ve Başakşehir) burada kazanmayı başardı.