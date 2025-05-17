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Fenerbahçe taraftarını anons da durduramadı! Derbide 'Ali Koç istifa' sesleri

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe taraftarını anons da durduramadı Derbide Ali Koç istifa sesleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 22:24

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti. Karşılaşma sırasında sarı - lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahüratlar yaptı.

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında 94-70 mağlup etti.

ATAŞEHİR'DE 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

Fenerbahçe taraftarlarının yönetime yönelik tepkisi bu maçta da devam etti. Karşılaşmanın özellikle son çeyreği olmak üzere yoğun tezahüratlarda bulunan sarı - lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.

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ANONS DA İŞE YARAMADI

Tribünlerden yükselen bu tezahüratların ardından stadyumda "Sevgili taraftarlarımız, bugün sadece Final Four'a giden Fenerbahçe Beko için tezahürat yapalım" anonsu yapılsa dahi sarı - lacivertli taraftarlar Ali Koç'a yönelik tepkilerini sürdürdü.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Fenerbahçe Beko

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