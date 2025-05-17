Fenerbahçe taraftarını anons da durduramadı! Derbide 'Ali Koç istifa' sesleri

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında 94-70 mağlup etti.

ATAŞEHİR'DE 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

Fenerbahçe taraftarlarının yönetime yönelik tepkisi bu maçta da devam etti. Karşılaşmanın özellikle son çeyreği olmak üzere yoğun tezahüratlarda bulunan sarı - lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.

ANONS DA İŞE YARAMADI

Tribünlerden yükselen bu tezahüratların ardından stadyumda "Sevgili taraftarlarımız, bugün sadece Final Four'a giden Fenerbahçe Beko için tezahürat yapalım" anonsu yapılsa dahi sarı - lacivertli taraftarlar Ali Koç'a yönelik tepkilerini sürdürdü.