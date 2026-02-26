Fenerbahçe taraftarından skandal pankarta cevap!

Haberin Devamı

EuroLeague'in 29. haftasında lider Fenerbahçe Beko, sahasında Partizan'ı 81-78 yendi.

Talen Horton-Tucker kaydettiği 29 sayıyla maçın skoreri olurken; Wade Baldwin 17, Tarık Biberovic 13, Bonzie Colson da 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fenerbahçe Medicana'dan Hande Baladın da izledi.

İlk 4 dakikayı 3-8 geride geçen Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker ve Brandon Boston’un sayılarıyla skoru 10-10’da eşitledi. İlerleyen bölümde Tucker ile sayı üretmeye devam eden Fenerbahçe Beko, skor avantajını koruyamadı ve periyot 20-20 eşitlikle tamamlandı. Basit top kayıplarıyla başladığı ikinci periyotta skor avantajını eline geçiremeyen Sarı - lacivertliler, soyunma odasına 35-39 geride gitti.

Haberin Devamı

Üçüncü periyotta Baldwin ve Tarık’ın basketleriyle farkı 1 sayıya indirerek 44-45 geride geçen Fenerbahçe, Tucker ile 52-50 öne geçti ve dengeli süren oyunda final periyoduna 57-56’lık skorla girildi. Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü periyotta Tarık ve Tucker’ın sayılarıyla farkı 6 sayıya yükselten (66-60) Fenerbahçe Beko, kalan bölümde avantajını korudu ve maçtan 81-78 galip ayrıldı.

Çeyrek skorları şu şekilde tamamlandı:

1.Çeyrek: 20-20

2.Çeyrek: 15-19

3.Çeyrek: 22-17

4.Çeyrek: 23-22

"BU MAÇTA ÇOK İYİ OYNAYAMAYACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius'un galibiyet sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

“Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir karşılaşmanın daha tüm biletlerini tüketerek bize destek oldular. Onlarla aramızda harika bir bağ var. Beklediğimiz gibi bir karşılaşma oldu. Bu maçta çok iyi oynayamayacağımızı biliyorduk birçok farklı sebepten dolayı ama böyle günlerde profesyonel olmalı ve savaşmaya devam etmeliyiz. Özellikle bunu ikinci yarıda başarabildiğimizi düşünüyorum. Bir karşılaşmayı daha kazanmayı başardık. Hem bir galibiyet daha aldık hem de sakat oyuncularımız için zaman kazanmış olduk. Bizim için iyi bir akşamdı.”

Haberin Devamı

"CEVABIMIZI YİNE SAHADA VERDİK"

Fenerbahçe Beko Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Fenerbahçe Beko olarak cevabımızı yine sahada verdik. Biz konuşarak değil, oynayarak mesaj veren bir camiayız. Bu forma bir duruşu, bir karakteri temsil eder. Sahaya çıktığımızda sadece maçı değil, armayı ve ülkemizi temsil ediyoruz. Dokunmaya çalışan olursa karşılığını parkede bulur. Bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda taraftarımızla bütünleştik. Ataşehir bir oldu, salon tek yürek oldu. Enerjiyi tribünden aldık, gücü sahada gösterdik. Evimizde oyunun temposunu biz belirleriz. Ve biz her zaman bileğimizle cevap veririz. Tebrikler dünyanın en güzel takımı."

Haberin Devamı

BELGRAD’DAKİ PANKARTA CEVAP

EuroLeague'in 12. haftasında Partizan–Fenerbahçe Beko maçı öncesi Belgrad'da tribünlerde açılan skandal pankart ve Türk karşıtı sloganlar büyük tepki toplamıştı. Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı. Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden olmuştu. EuroLeague ise tepki çeken pankart sonrası Partizan'a 20 bin euro ceza vermişti.

Fenerbahçe Beko'da taraftarlar, ilk maçta açılan pankarta yanıt olarak tribünlerde Osmanlı dönemi temalı bir pankart açtı.

Haberin Devamı

İLK MAÇTAKİ PANKART