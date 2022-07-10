Fenerbahçe taraftarından Ozan Tufan'a büyük destek! 'Değişik bir duygu'

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Fenerbahçe ile Hull City'nin kozlarını paylaştığı hazırlık maçı öncesinde Ozan Tufan'a büyük destek verildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarından ayrılarak Championship ekibinin yolunu tutan milli oyuncu için tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Ozan Tufan şu ifadeleri kullandı:

Taraftara gösterdikleri destek için teşekkür ederim. Hazırlık maçı da olsa Fenerbahçe'ye rakip olmak değişik bir duygu benim için

ÇOK MUTLUYUM

Burada olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe benim eski takımım, onlara çok büyük saygı duyuyorum