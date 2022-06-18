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Fenerbahçe taraftarından kombinelere yoğun ilgi!

#Fenerbahçe#Süper Lig#Kombine
Fenerbahçe taraftarından kombinelere yoğun ilgi

Fenerbahçe, gelecek sezon için satışa çıkan kombinelerin tükendiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu kombine biletlerinin tükendiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir.

Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Büyük taraftarımız, Fenerbahçemizin yanında olmak, inanç ve tutkuyla ilk dakikadan son saniyeye dek takımımıza destek olmak için yine omuz omuza Saracoğlu’nda olacak…

‘SAHNE BİZİM, SALDIR FENERBAHÇE!’ diyerek başlayacağımız 2022-2023 sezonunda gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza, Fenerbahçemize gösterdikleri destek için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte büyük zaferlere imza atabilmeyi diliyoruz.

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Fenerbahçe taraftarından kombinelere yoğun ilgi

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Kombine

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