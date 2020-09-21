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Haber Giriş: 21.09.2020 - 19:43 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe taraftarından Hatayspor maçı öncesi takıma pankartlı destek

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Fenerbahçe taraftarından Hatayspor maçı öncesi takıma pankartlı destek
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Fenerbahçeli taraftarlar, A. Hatayspor maçı öncesinde tribünlere takımlarına destek olmak için pankartlar yerleştirdi.

Süper Lig’in 2. haftasında evinde A.Hatayspor’u ağırlayan Fenerbahçe’ye sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı destek geldi.

Okul açık tribününe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Erol Bulut, Teknik heyetten Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve futbolcuların çizimlerinin yer aldığı pankart yerleştirildi.

Pankartta ‘Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef!’ ifadelerini yer alırken bir diğer pankartta ise Erol Bulut’un fotoğrafı ile beraber ‘Seninle Koşacağız Mutlu Yarınlara’ ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe taraftarından Hatayspor maçı öncesi takıma pankartlı destek

Fenerbahçe taraftarından Hatayspor maçı öncesi takıma pankartlı destek

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