Fenerbahçe taraftarından Greenwood paylaşımları! Mason Greenwood kimdir, hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında?

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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla gerçekleştiren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yabancı basında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, İngiltere'den bir yıldız oyuncu için harekete geçti. Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'u transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu ve bu transferin Mourinho'nun etkisiyle gerçekleşebileceği iddia edildi.

MASON GREENWOOD KİMDİR, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR, KAÇ YAŞINDA?

Mason Greenwood, 1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'nin Bradford kentinde doğmuş bir profesyonel futbolcudur. Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, kulübün genç takımlarında gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve A takıma yükselmiştir.

Mevkisi

Mason Greenwood, hücum bölgesinde çok yönlü bir oyuncudur. Ana mevkisi sağ kanat olmakla birlikte, sol kanat ve santrafor pozisyonlarında da görev alabilmektedir. Hem sağ hem sol ayağını kullanabilme yeteneği, onu hücumda oldukça tehlikeli kılmaktadır.

Yaşı

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Mason Greenwood, 1 Ekim 2001 doğumlu olduğundan, şu anda 22 yaşındadır.

Kariyer Özeti

Manchester United: Greenwood, Manchester United'ın altyapısından yetişmiş ve 2018 yılında A takıma yükselmiştir. Genç yaşına rağmen, Premier Lig'de ve Avrupa kupalarında önemli maçlarda forma giyerek dikkat çekmiştir.

İngiltere Milli Takımı: Mason Greenwood, İngiltere milli takımı için de çeşitli yaş gruplarında forma giymiştir ve geleceğin önemli yeteneklerinden biri olarak görülmektedir.

Oyun Stili

Greenwood'un oyun stili, sürati, top kontrolü ve iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabilmesi ile tanımlanır. Bu özellikleri sayesinde hem kanatlardan içeriye kat ederek hem de doğrudan kaleyi hedef alarak gol pozisyonlarına girebilmektedir.

Başarıları ve Öne Çıkan Performanslar

Greenwood, Manchester United formasıyla genç yaşında birçok önemli başarıya imza atmıştır. Premier Lig'de gösterdiği performans, ona takımında ve milli takımda önemli bir yer edinmesini sağlamıştır.