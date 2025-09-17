×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe taraftarından futbolculara ve Ali Koç'a sert tepki!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Talisca
Fenerbahçe taraftarından futbolculara ve Ali Koça sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 22:26

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Alanyaspor ile kalesinde gördüğü son dakika golüyle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftar, Ali Koç'u istifaya davet ederken, futbolcularını protesto etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, geriye düştüğü ve son bölümünde 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Ligde puanını 11'e taşıyan Fenerbahçe, 5. maçlar sonunda lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.

TALISCA'NIN PENALTI KABUSU

Fenerbahçe taraftarından futbolculara ve Ali Koça sert tepki

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, ligde kısa sürede 2 önemli penaltı atışından yararlanamadı ve uzun süre taraftarın protestosuna maruz kaldı. 

Sarı-lacivertlilerin ligin 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştığı maçın son bölümünde kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirememişti.

Brezilyalı futbolcu, 71. dakikada oyundan çıktığı esnada tribünlerden tepki gördü. 

Haberin Devamı

BİR TEPKİ DE SZYMASKI'YE

Fenerbahçe taraftarından futbolculara ve Ali Koça sert tepki

Talisca ile aynı anda kenara gelen Sebastian Szymanski de taraftarın tepkisine maruz kaldı. Polonyalı yıldız yuhalanarak yedek kulübesine geldi.

İRFAN CAN'DAN 3 PUANA MAL OLAN HATA

Fenerbahçe taraftarından futbolculara ve Ali Koça sert tepki

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, yaptığı kritik hatayla tepki gördü.

Maçın son bölümünde Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden kaçıran İrfan Can, 2 puan kaybına neden oldu.

Taraftarlar, golün ardından İrfan Can'a uzun süre tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

Fenerbahçe taraftarından futbolculara ve Ali Koça sert tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Talisca'nın yararlanamadığı penaltı atışının ardından sarı-lacivertli taraftarlar kısa süreliğine istifa çağrısında bulundu.

Sarı-lacivertliler, maçın ardından da "Ali Koç istifa" tezahüratlarını sürdürdü.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Talisca

BAKMADAN GEÇME!