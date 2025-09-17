Fenerbahçe taraftarından futbolculara ve Ali Koç'a sert tepki!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, geriye düştüğü ve son bölümünde 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.
Ligde puanını 11'e taşıyan Fenerbahçe, 5. maçlar sonunda lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.
TALISCA'NIN PENALTI KABUSU
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, ligde kısa sürede 2 önemli penaltı atışından yararlanamadı ve uzun süre taraftarın protestosuna maruz kaldı.
Sarı-lacivertlilerin ligin 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştığı maçın son bölümünde kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirememişti.
Brezilyalı futbolcu, 71. dakikada oyundan çıktığı esnada tribünlerden tepki gördü.
BİR TEPKİ DE SZYMASKI'YE
Talisca ile aynı anda kenara gelen Sebastian Szymanski de taraftarın tepkisine maruz kaldı. Polonyalı yıldız yuhalanarak yedek kulübesine geldi.
İRFAN CAN'DAN 3 PUANA MAL OLAN HATA
Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, yaptığı kritik hatayla tepki gördü.
Maçın son bölümünde Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden kaçıran İrfan Can, 2 puan kaybına neden oldu.
Taraftarlar, golün ardından İrfan Can'a uzun süre tepki gösterdi.
KADIKÖY'DE 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ
Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.
Talisca'nın yararlanamadığı penaltı atışının ardından sarı-lacivertli taraftarlar kısa süreliğine istifa çağrısında bulundu.
Sarı-lacivertliler, maçın ardından da "Ali Koç istifa" tezahüratlarını sürdürdü.