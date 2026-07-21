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Fenerbahçe taraftarından futbolculara mesaj: 'Kim olduğunu hatırla!'

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#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Gornik Zabrze
Fenerbahçe taraftarından futbolculara mesaj: Kim olduğunu hatırla
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 22:23

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar açtığı pankartlarla futbolculara destek oldu.

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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçında Gornik Zabrze ile oynarken, Teknik Direktör İsmail Kartal 4. dönemindeki ilk maçına Kadıköy'de çıktı.

Taraftarlar da hafta içi ve sıcak havaya rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Taraftar, kendilerine ayrılan alanın tamamına yakınını doldurdu.

Isınma esnasında futbolcular tek tek tribünlere çağrılırken, beste ve tezahüratlar yapıldı. İlk düdükle birlikte taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi.

Fenerbahçe taraftarından futbolculara mesaj: Kim olduğunu hatırla

Yönetim tarafından Maraton Alt Tribünü'ne maç öncesi sarı tişörtler dağıtıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala stat hoparlöründen anons yapılırken, taraftarlar sarı tişörtleriyle Maraton Alt Tribünü'nde tek renkte bütünlük sağladı. Seremoni öncesi statta ışık gösterileri yapılırken, taraftarlar çalan marş ve şarkılarla eğlendi.

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Fenerbahçe taraftarından futbolculara mesaj: Kim olduğunu hatırla

Sarı lacivertli tribünlerden "Birlikte inanacağız, birlikte başaracağız!" ve "Kim olduğunu hatırla!" pankartları açıldı.

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#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Gornik Zabrze

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