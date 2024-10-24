Fenerbahçe taraftarından Altay Bayındır'a duygusal karşılama

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi 2023 yazında sarı lacivertli takımdan, ManU'ya transfer olan Altay Bayındır, Fenerbahçe tribünlerini selamladı.

HERKESTEN ÖNCE SAHAYA ÇIKTI

Tribünleri selamlamak için dev maç öncesi herkesten önce sahaya inen 26 yaşındaki eldiven, sevgi seliyle karşılaştı. Taraftarların desteğine el sallayarak yanıt veren Altay, Fenerbahçeliler ve Ülker Stadyumu ile hasret giderdi. Duygusal anlar da yaşayan Altay Bayındır'ın gözyaşlarını tutmakta zorluk çektiği görüldü.

SAHAYA ÇOCUK ATLADI, ALTAY'A KOŞTU



Karşılaşma öncesi futbolcuların ısınma yaptığı esnada küçük bir çocuk sahaya atladı. Küçük yaşlardaki Fenerbahçe taraftarı, Altay Bayındır'a doğru koşarak sarıldı. Tecrübeli kaleci de çocuğun sevgisine karşılık verdiği anda tribünlerden alkış sesi yükseldi.

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MARIO BRANCO'DAN ÇİÇEK JESTİ

Fenerbahçe'nin futbol direktörü Mario Branco ise Altay Bayındır'a çiçek takdim etti. İkili daha sonra fotoğraf çektirdi ve birbirlerine başarılar dileyerek yerlerini aldı.

TEN HAG'DAN ALTAY SÖZLERİ

Karşılaşma öncesi konuşan Manchester United teknik patronu Erik ten Hag ise yaptığı açıklamasında; "Heyecanla bekliyoruz. Çok güzel bir ambiyans olacak, çok heyecan verici. İstanbul'da oynamak her zaman özel. Altay Bayındır bu sevgiyi kesinlikle hak ediyor. Kaptanlık yaptı burada, liderliği çok başarılıydı. Bizde de oynadı. 3 tane çok iyi kalecimiz var o yüzden sırasını bekliyor o da." dedi.