Fenerbahçe taraftarı Emre Belözoğlu'nu çiçeklerle karşıladı!

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe taraftarları unutulmaz futbolcuları Emre Belözoğlu'na maç öncesi çiçek verdi.

Bunun ardından ise Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarlarını selamladı.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu ise, "Fenerbahçe takımı 3-1-4-2'ye döndü. Aslında Türkiye'de çok kullanılmıyor ama birçok takım topa sahipken kullanıyor. En çok XG üreten sistem. Son dönemde 3-1-4-2 ile ceza sahasına inen bir oyunları var. Biz hazırlığımızı yaptık. Karşımızda çok kaliteli bir takım, son dönemde iyi bir ivme yakaladılar. Biz dersimize iyi çalışmaya gayret ettik. Bizim için alt dört takımdan uzaklaşmak adına her puana talip olduğumuzu söylemiştik. İnşallah keyifli, güzel bir maç olur." sözlerini sarf etti.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya da ayrı bir parantez açan Belözoğlu, "Ben Newcastle ile oynarken Chelsea'de çalıştığı dönemde rakibimizdi Mourinho. Karşılıklı birçok kez oynadık. Teknik direktör olarak ilk kez karşılaşacağız. Çok önemli bir futbol adamı. Değişik, güzel bir tecrübe olacak. İnşallah bizim için iyi de bir tecrübe olur." ifadelerini kullandı.