Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde saat 11.00’de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti.

İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.