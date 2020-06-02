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İSTANBUL (İHA) -
Haber Giriş: 02.06.2020 - 14:15,Son Güncelleme:

Fenerbahçe taktik çalıştı

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Fenerbahçe taktik çalıştı
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Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde saat 11.00’de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti.

İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

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