Fenerbahçe, Szymanski'nin ayrılığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski'nin Fransız ekibi Rennes'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten Szymanski'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sebastian Szymanski’nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennes FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Sarı-lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski’ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

SZYMANSKI VEDA ETTİ

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile anlaşmaya varan Sebastian Szymanski, kulüplerin açıklamasını beklemeden sosyal medyadan paylaştığı mesajla Fenerbahçe'ye veda etti.

Polonyalı orta saha oyuncusu veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi bugün benim için veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu gömleği giymek benim için bir onurdu.

Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki tüm taraftarlara, bu kulübün kalbine, her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum.

Hepinize başarılar diliyorum ve gelecek için en iyisini diliyorum."

PERFORMANSI: 134 MAÇTA 52 GOLE DOĞRUDAN KATKI

2023 yazında 9 milyon 750 bin Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 134 maça çıkarken 22 gol atıp 30 da asist üreterek toplamda 52 gole doğrudan katkı sağladı.