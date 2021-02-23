Fenerbahçe suskunluğunu 35 saat sonra bozdu! Otobüsle eve dönüşü hatırlattı

Spor Arena / Detay - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde ağırladığı Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de resmi hesapların suskunluğu dikkat çekti.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Süper Lig'de uzun zamandır süren şampiyonluk hasretine son vermek için Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun öncülüğünde güçlü bir kadro oluşturan sarı lacivertliler, lige mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yaptı.

Sezon başında 18 transfer yaparak Samatta, Diego Perotti, Valencia, Pelkas gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gibi kaliteli ayakları takıma dahil ederek zirve yarışında elini güçlendirdi.

SEZON BAŞINDA FAVORİYDİ

Alternatifli ve kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olan Fenerbahçe, sezon başında şampiyonluk yarışında favori olarak gösterilirken ligde alınan sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

28 YIL SONRA İLK YAŞANDI

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde, Süper Lig'de 26 maçta topladığı 51 puanla, lider Galatasaray ve ikinci sırada yer alan Beşiktaş'ın ardından üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, oynadığı oyunla taraftarını tatmin etmezken iç sahada aldığı yenilgilerle 28 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de bir sezonda beşinci kez mağlup oldu.

SOSYAL MEDYA HESABI PAYLAŞIM YAPMIYOR

Son olarak ligin 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'ye tek golle mağlup olarak liderlik yarışında çok değerli 3 puandan olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılmaya başlanırken kulübün resmi Twitter hesabından 24 saati aşkın bir süredir paylaşım yapılmaması dikkat çekti.

Göztepe maçının sonrasında Erol Bulut'un açıklamalarını resmi Twitter hesabından paylaşan sarı lacivertliler, saatlerdir başka bir paylaşımda bulunmadı.

AKHİSAR MAÇINI HATIRLATTI

2018 yılında Erwin Koeman yönetiminde, Manisa'daki maçta Akhisar'a 3-0 mağlup olan sarı lacivertlilerde takım, Ali Koç'un talimatıyla İstanbul'a uçak yerine otobüsle dönmüş, bu olay çok konuşulmuştu.

UZUN SÜRE PAYLAŞIM YAPILMAMIŞTI

Akhisar mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Erwin Koeman hedef tahtasına konurken sarı lacivertlilerin Twitter hesabından 18 saati aşkın bir süre hiçbir paylaşım yapılmamıştı.

9 Aralık'ta oynanan Akhisar maçının 5 gün sonrasında ise Hollandalı teknik adamla yollar ayrılmıştı.

TAKIM OTOBÜSLE, YÖNETİM UÇAKLA

Maç bitmeden soyunma odasına inen Ali Koç, burada karşılaşmanın sona ermesini ve takımın gelmesini bekledi. Takımın ardından soyunma odasına giren Ali Koç, yaklaşık yarım saat oyuncular ve teknik heyet ile görüştü. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, daha sonra futbolculara İstanbul'a otobüsle döneceklerini bildirdi. Bu karar çok tartışıldı.

35 SAATİN ARDINDAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe resmi hesabı, uzun süren sessizlik sonrası 'Günaydın Büyük Fenerbahçe Taraftarı' mesajıyla kulüp bayraklarının dalgalandığı videoyu paylaştı.

Günaydın Büyük Fenerbahçe Taraftarı! 💛💙 pic.twitter.com/xmeKLh1UwS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 23, 2021

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