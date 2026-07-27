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Fenerbahçe sürpriz ayrılık kapıda! Menajeri sözleşme feshi için İstanbul'da

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Fred
Fenerbahçe sürpriz ayrılık kapıda Menajeri sözleşme feshi için İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 15:19

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Brezilya medyası, Fred'in menajerinin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesinin feshi için İstanbul'da görüşmelerde bulunduğunu iddia etti. İşte detaylar...

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Bir yandan santrfor ve sol kanat transferleri için görüşmelerde bulunan, diğer yandan da 24'e yükselen takımdaki yabancı oyuncu sayısını azaltmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Globo'nun haberine göre; Atletico Mineiro, uzun süredir kadrosuna katmanın hayalini kurduğu Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Fred'in transferi için halâ yoğun çaba gösteriyor.

Fenerbahçe sürpriz ayrılık kapıda Menajeri sözleşme feshi için İstanbulda

MENAJERİ 10 GÜNDÜR İSTANBUL'DA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın geçtiğimiz hafta takımda kalacağını açıkladığı Brezilyalı orta saha oyuncusunun menajerinin, Fenerbahçe ile olası bir sözleşme feshi için görüşmelerde bulunmak üzere 10 gün önce İstanbul'a geldiği ve temaslarda bulunduğu belirtildi.

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Fenerbahçe sürpriz ayrılık kapıda Menajeri sözleşme feshi için İstanbulda

SÖZLEŞMESİ BİTECEĞİ İÇİN BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Atletico-MG yönetiminin Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi kalan, Ocak ayından itibaren istediği kulüple görüşme ve ön sözleşme imzalama hakkı elde edecek olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği, bu nedenle menajerinin dostane bir sözleşme feshi için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe sürpriz ayrılık kapıda Menajeri sözleşme feshi için İstanbulda

"TRANSFER FIRSATI" OLARAK GÖRÜYORLAR

Atletico-MG yönetiminin Fred'i çok yönlülüğü, uluslararası tecrübesi ve sözleşmesinin yakın zamanda bitecek olması nedeniyle "transfer fırsatı" olarak gördüğü, bu nedenle kadroya katma konusunda ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe sürpriz ayrılık kapıda Menajeri sözleşme feshi için İstanbulda

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Fred, 4 gol atıp 5 de asist üretmişti.

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Fenerbahçe sürpriz ayrılık kapıda Menajeri sözleşme feshi için İstanbulda

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Fred

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