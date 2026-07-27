Fenerbahçe sürpriz ayrılık kapıda! Menajeri sözleşme feshi için İstanbul'da

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Bir yandan santrfor ve sol kanat transferleri için görüşmelerde bulunan, diğer yandan da 24'e yükselen takımdaki yabancı oyuncu sayısını azaltmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Globo'nun haberine göre; Atletico Mineiro, uzun süredir kadrosuna katmanın hayalini kurduğu Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Fred'in transferi için halâ yoğun çaba gösteriyor.

MENAJERİ 10 GÜNDÜR İSTANBUL'DA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın geçtiğimiz hafta takımda kalacağını açıkladığı Brezilyalı orta saha oyuncusunun menajerinin, Fenerbahçe ile olası bir sözleşme feshi için görüşmelerde bulunmak üzere 10 gün önce İstanbul'a geldiği ve temaslarda bulunduğu belirtildi.

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SÖZLEŞMESİ BİTECEĞİ İÇİN BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Atletico-MG yönetiminin Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi kalan, Ocak ayından itibaren istediği kulüple görüşme ve ön sözleşme imzalama hakkı elde edecek olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği, bu nedenle menajerinin dostane bir sözleşme feshi için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

"TRANSFER FIRSATI" OLARAK GÖRÜYORLAR

Atletico-MG yönetiminin Fred'i çok yönlülüğü, uluslararası tecrübesi ve sözleşmesinin yakın zamanda bitecek olması nedeniyle "transfer fırsatı" olarak gördüğü, bu nedenle kadroya katma konusunda ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Fred, 4 gol atıp 5 de asist üretmişti.

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