Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldızı için görüşmelere başladı! Tedesco bizzat istedi!

2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, orta saha bölgesi için PSV forması giyen Joey Veerman'ı renklerine bağlamak üzere.

Kadrosuna bir de kanat takviyesi yapmak isteyen arı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun yönetimden Hollandalı oyuncunun transferini bizzat istediği belirtildi.

SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ

Samsunspor, Musaba'yı sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sheffield Wednesday'den transfer etmişti.

25 yaşındaki oyuncunun kırmızı-beyazlı kulüple 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Samsunspor formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Musaba, 6 gol atıp 3 de asist üretti.