Fenerbahçe, Süper Lig'e startı Gençlerbirliği ile veriyor!

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Sezona 12 yıllık şampiyonluk hasretini bitirme hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ilk mücadelesini bugün Başkent deplasmanında Gençlerbirliği önünde verecek. Eryaman Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

KALEYi TARIK ÇETiN KORUYACAK

İki sezon aradan sonra yeniden İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğünde start verecek olan Fenerbahçe’de, üst adalesindeki sakatlığı nedeniyle 2 hafta oynamayacak olan Mert Günok ve cezalı Ederson’un yokluğunda kaleyi Tarık Çetin koruyacak. İkinci kaleci olarak kulübede 18 yaşındaki Kuzey Sapaz yer alacak. Sarı lacivertlilerde ayrıca sakat olan Oosterwolde de forma giyemeyecek. Gençlerbirliği’nde de Dilhan ve Etebo sakat.

Muhtemel 11'ler;

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Zuzek, Goutas, Rodrigues, Oğulcan, Diabate, Martor, Traore, Tongya, Koita.

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Fenerbahçe: Tarık, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

· Fenerbahçe, lig tarihinde geride kalan 68 sezonun 24’üne deplasmanda oynadığı maçlarla başladı. Bunların 9’unu kazandı, 8 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı.