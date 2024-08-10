Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu Kadıköy'de açıyor! Adana Demirspor maçı iddaa oranları, öne çıkan istatistikler...

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Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı eleme maçları ile sezonu açmıştı. Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’deki şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Sezonu taraftarı önünde açacak olan Fenerbahçe, lige 3 puanla başlama arzusunda. Bugün saat 21:45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmada Adana Demirspor da sahadan puan veya puanlarla ayrılmaya çalışacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig’de yeni sezonda da doğru adres yine Misli! Misli üyeleri, Süper Lig karşılaşmalarının hepsine Şampiyon Oranlar ile normalin üzerinde oranlarla oynayabilecek. Fenerbahçe – Adana Demirspor karşılaşması da yine “daha yüksek oranlarla” Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli’de olacak.

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Fenerbahçe evinde iyi başlıyor

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, özellikle sahasında oynadığı açılış maçlarında oldukça iyi sonuçlar alıyor. Şu ana kadar evinde oynadığı 42 açılış maçının 33’ünü kazanan Fenerbahçe, 6 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Süper Lig’de oynadığı 66 maçın genelinde de iyi bir grafik çizen Sarı-Lacivertliler, açılış maçlarında 43 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, Lille maçı öncesi moral arayacak

Hem ligde hem Avrupa’da bu sezon büyük hedeflerle yola çıkan Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu getirmişti. Yeni sezon öncesinde Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri transferleriyle kadrosunu güçlendiren Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Lugano’yu elemeyi başarmış ve Lille ile eşleşmişti. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayan Fenerbahçe, rakibine son dakika golüyle 2-1 kaybetmiş ancak tur umutlarını korumuştu. 13 Ağustos Salı günü Kadıköy’de rövanş oynayacak Fenerbahçe, bu maç öncesinde Adana Demirspor’u yenerek moral bulmaya çalışacak.

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Adana Demirspor karşısında 3 eksik

Fenerbahçe’de bugün oynanacak Adana Demirspor karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Fred ile cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Valkanis yönetiminde ilk resmi maç

Avustralyalı teknik direktör Michael Valkanis ile sözleşme imzalayan Adana Demirspor, Fenerbahçe deplasmanında sürprize imza etmenin peşinde. Son olarak Ajax’ın yardımcı antrenörlüğü yapan Valkanis yönetiminde 4 hazırlık maçına çıkan Adana Demirspor, bu maçların 1’ini kazanırken 3 de beraberlik aldı. Transfer dönemini sessiz geçiren Mavi-Lacivertliler kadrolarına son olarak genç Fransız orta saha oyuncusu Edouard Michut’u katmıştı. Birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Adana Demirspor, Valkanis ile yeniden eski günlerine dönmeye çalışacak.

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Misli’den karşılaşmaya dair öne çıkan istatistikler

İki takım arasında Fenerbahçe’nin sahasında oynanan son 7 maçın 6’sı “3.5 Üst”bitti.

İki takım arasında Fenerbahçe’nin sahasında oynanan son 8 maçın 7’sini Fenerbahçe kazanırken aynı zamanda karşılaşmalar “2.5 Üst” olarak sonuçlandı.

İki takım arasında Fenerbahçe’nin sahasında oynanan son 4 maçın ilk yarısında “en az 2 gol” atıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig’de evinde oynadığı son 6 maçı kazanırken 13 maçtır da kaybetmiyor.

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de deplasmanda oynadığı 19 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

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