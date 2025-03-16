Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ediyor! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli'de

Haberin Devamı

lker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

AVRUPA’YA VEDA EDEN F.BAHÇE LİGE DÖNDÜ

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.

SAMSUNSPOR LİGİN 3. SIRASINDA

Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle alan Samsun ekibi, topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş ile üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi veren kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymansk, Kostic, Tadic, Dzeko ve En Nesyri

Haberin Devamı

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, van Drongelen, Bola, Bennasser, Soner, Ntcham, Schindler, Emre, Mouandilmadji

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe evinde oynadığı son 9 lig maçını kazanmayı başardı.

Samsunspor, Fenerbahçe ile oynadığı son 5 lig maçında sadece 1 kez kaybetti.

Fenerbahçe’nin iç sahada Samsunspor ile oynadığı son 6 lig maçında 2 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Samsunspor bu sezon ilk golü attığı 5 deplasman maçını da kazandı.

Fenerbahçe’nin iç sahada oynadığı son 10 resmi maçın 9’u 2,5 gol üstü skorla bitti.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Rangers deplasmanında müthiş bir efor sarf etti Fenerbahçe. Maçı 3-1'den çevirmek ne kadar umut verici olsa da penaltılarla kaybetmek bir o kadar hayal kırıklığı yarattı. Yeterli dinlenme süresi olmadan bu karşılaşmaya hazırlandılar. Galatasaray da kazandı ve maç fazlasıyla puan farkı 10'a çıktı. Şampiyonluk inancını sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi yok Sarı-Lacivertliler'in. Samsunspor ise ligin ilk yarısında olduğu gibi deplasmanda da rakibine çelme takmak istiyor. Beşiktaş'ın kaybettiği haftada 3. sırada puan farkını da açmayı hedefliyorlar. İki takımdan karşılıklı goller bekliyorum.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %48’i Fenerbahçe galibiyetinden yana.

MAÇ ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA MİSLİ'DE

Bu kritik maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Fenerbahçe’nin galibiyetine 1.26 yerine 1.31, beraberliğe ise 4.26 yerine 4.49 oran veriliyor. Samsunspor’un galibiyetinin oranı ise 6.27 yerine 6.60 olarak gösteriliyor.

Haberin Devamı

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

İLK MAÇ BERABERLİKLE SONA ERDİ

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Fenerbahçe’de Samsunspor karşısında sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan giyemeyecek.

SAMSUNSPOR’DA TEK EKSİK SATKA

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Lubomir Satka maç kadrosunda yer almayacak

TEK MAÇTAN YATANLARA %10 MİSLİ PUAN HEDİYE

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…