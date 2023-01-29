Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Adana Demir maçı öncesi büyük tehlike

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Son iki maçını galibiyetle kapatarak lider Galatasaray’ı yakın takibini sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Osayi-Samuel, Joshua King ve Pedro forma giyemeyecek. Küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa’da ise cezalı Ben Ouannes ile sakatlığı süren Hadergjonaj oynamayacak.

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ADANA DEMiRSPOR MAÇI ÖNCESi BÜYÜK TEHLiKE

Şampiyonluk yarışındaki iddiasının devamı için kazanmak zorunda olan Fenerbahçe’de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor bugün oynayıp sarı kart görmeleri durumunda salı günü Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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