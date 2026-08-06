Fenerbahçe-Sturm Graz maçı sonrası İsmail Kartal konuştu: Kalitesini tartışmaya gerek yok

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"0-0 GİBİ HAZIRLANACAĞIZ"

"Sturm Graz'a çok iyi çalıştık ve çok iyi analiz ettik. Sahada istediklerimizi yapmaları ekip olarak bizi çok mutlu etti. İki aşamalı bir maç, 2-0 kazandık ama Şampiyonlar Ligi maçları zordur. İkinci maça 0-0 gibi hazırlanacağız ve aynı ciddiyetle oynayarak turu geçmek istiyoruz."

"Taktik disiplinden vazgeçmedik ve oyunumuzu oyuncularımız benimsemeye başladı. Gelişiyoruz ama daha yolumuz var. 4-0 bitebilirdi, pozisyon vermeden bitirdik ve bu anlamda çok mutluyum."

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"EKİP OLARAK ÇALIŞIYORUZ"

"Sturm Graz taçlardan ve duran toplardan goller atabilen bir takım. Biz de ekip olarak çalışıyoruz."

"YAVAŞ YAVAŞ GELİYORUZ"

"Mason Greenwood çok güzel bir gol attı, kendisinden beklenen goller... Mason Greenwood, Marco Asensio da iyi performans ortaya koydu. Yavaş yavaş geliyoruz."

"%75-80'LERDEYİZ"

"Fizik olarak %75, %80'lerdeyiz... %10 daha yukarı çıkıp, oralarda kaldığınız zaman sezonu o şekilde götürebilirsiniz."

"KANTE VE GUENDOUZI..."

"Topu geri kazanma süremizden çok memnunum ve çok mutluyum. N'Golo Kante'nin gelmesi sonrası Matteo Guendouzi ile birlikte uyumları... Merkezi çok iyi kapattık. Topun hızını arttırdık ve rakibi geriye yaslandırdık."

"KANTE'NİN YÜKSELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

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"Kante yeni geldi. Çok akıllı bir oyuncu, çalışmayı seven bir oyuncu. Guendouzi ile ortada çok iyi bir uyum sağladılar. Kendisi %100 hazır olduğunu söyledi ve bunu da zaten antrenmanda bize gösterdiği için hiç korkmadan kendisine bugün ilk 11'de şans verdik. Elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama onun da daha gelişime ihtiyacı var. Onun da yükseleceğini düşünüyorum."

MURIQI, CHERIF, TALISCA

"Vedat Muriqi sakat, Cherif'in de sakatlıkları vardı ve tam hazır değildi. Talisca verdiğimiz görevi layıkıyla yerine getiriyor. Gelişmelere göre devam edeceğiz. Onu da bir şekilde değerlendiririz."

"ÇOK ÖZEL TOPLANTILAR YAPTIK!"

"Dün gece çok özel toplantı yaptık, orada oyunculardan da geri bildirimler oldu. Taktiksel olarak toplantılar yaptık, oyunumuzla ilgili... Bunların her gün sahada ortaya çıkması bizi çok mutlu ediyor. Daha gidecek yolumuz var."

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"KALİTESİNİ TARTIŞMAYA GEREK YOK"

"Mason Greenwood'un zaten kalitesini tartışmaya gerek yok! Onun kalitesini bilerek transfer ettik. Başkana ve yönetime teşekkür ederim, çok büyük mücadele verildi. Antrenmanda ne istersek yapıyor. Çok da mütevazi bir çocuk... Seviye olarak %70'lerde, en iyisini yapmaya çalışıyor. Bir hafta sonra %100'e yakın hazır olur."

"SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK"

"Kerem Aktürkoğlu çok önemli oyuncumuz. İlk yarı birkaç top kaybı yaptı ve soyunma odasında konuştuk. "Topu tutman ve baskılara yardım etmen lazım" dedim ve o da yerine getirdi. Çok güzel bir maç çıkarttı. Çok özverili bir çocuk, kendisini tebrik ederim."

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"OOSTERWOLDE'NİN DURUMUNA BAKACAĞIZ"

"Jayden Oosterwolde ve sağlık ekibi ile konuştum. Kontrollerin ardından durumuna bakacağız. Bir sonraki maç solda kimin oynayacağına öyle karar vereceğiz."