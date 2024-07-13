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Fenerbahçe, Strasbourg’la karşılaşıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Strasbourg#Futbol
Fenerbahçe, Strasbourg’la karşılaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 07:00

Fenerbahçe, Fransız ekibi Strasbourg’la maç yaptıktan sonra İstanbul’a dönecek.

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Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında bugün Fransa’nın Strasbourg takımıyla karşılaşacak. Graz kentindeki Merkur Arena’da TSİ 19.30’da başlayacak karşılaşma, S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak. Sarı lacivertli takım daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Rumen Petrolul’u 2-1 yenerken, Avusturya’dan Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmış ve Hırvat ekibi Hajduk Split’e 1-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Strasbourg ile yapacağı özel müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul’a dönecek.

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#Fenerbahçe#Strasbourg#Futbol

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