Fenerbahçe, Strasbourg’la karşılaşıyor!

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Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında bugün Fransa’nın Strasbourg takımıyla karşılaşacak. Graz kentindeki Merkur Arena’da TSİ 19.30’da başlayacak karşılaşma, S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak. Sarı lacivertli takım daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Rumen Petrolul’u 2-1 yenerken, Avusturya’dan Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmış ve Hırvat ekibi Hajduk Split’e 1-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Strasbourg ile yapacağı özel müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul’a dönecek.