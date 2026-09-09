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Fenerbahçe stadyum projesini resmen açıkladı!

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#Fenerbahçe#Chobani Stadyumu#Aziz Yıldırım
Fenerbahçe stadyum projesini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 16:08

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nun kapasitesini 64 bine çıkaracak projenin tamamlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, stadyum projesiyle ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde oldu:

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"Başkanımızın Aziz Yıldırım’ın seçim döneminde ortaya koyduğu Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan dev proje tamamlandı.

Fenerbahçe stadyum projesini resmen açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Stadımızın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımın atılmasını sağladı.

Fenerbahçe’mizin kentsel hafızayı koruyan yerinde yenileme vizyonu doğrultusunda gerekli izin sürecinin ivedi şekilde tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor.

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Fenerbahçe stadyum projesini resmen açıkladı

İlk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak projede planlamaya göre; çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.

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Yaklaşık 50 milyon Euro maliyetle Kadıköy’ün kalbinde yer alan Stadımızın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkarken; kulübümüzün tahmini yıllık gelir artışının, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olması planlanıyor.

Kapasite artışının ardından son bir adım olarak stadın dış kaplama süreci başlayacak ve böylelikle mabedimizin iç atmosferinde tam akustik sağlanmış olacak."

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#Fenerbahçe#Chobani Stadyumu#Aziz Yıldırım

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