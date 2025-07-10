Fenerbahçe'den dev sponsorluk! Stat ismi ve forma için Chobani ile görüşmeler başladı

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Fenerbahçe dev sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

ÜLKER İLE YAPILAN ANLAŞMA SÜRESİ DOLDU

Ülker, 2015'te Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkını almıştı.Ülker, 2015'te Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkını almıştı.