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Fenerbahçe'den dev sponsorluk! Stat ismi ve forma için Chobani ile görüşmeler başladı

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#Fenerbahçe#Stadyum#Fenerbahçe Stadyum İsim Sponsorluğu
Fenerbahçeden dev sponsorluk Stat ismi ve forma için Chobani ile görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 13:33

Fenerbahçe, stadyum isim ve forma göğüs sponsorluğu sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe dev sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu: 

Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

ÜLKER İLE YAPILAN ANLAŞMA SÜRESİ DOLDU

Ülker, 2015'te Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkını almıştı.Ülker, 2015'te Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkını almıştı.

 

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#Fenerbahçe#Stadyum#Fenerbahçe Stadyum İsim Sponsorluğu

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