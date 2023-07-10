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Fenerbahçe stadının adı Atatürk Stadyumu mu olacak? İsim değişikliği için ilk adım atıldı!

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#Fenerbahçe#Atatürk Stadyumu#Fenerbahçe Atatürk Stadı
Fenerbahçe stadının adı Atatürk Stadyumu mu olacak İsim değişikliği için ilk adım atıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 15:23

Fenerbahçe Stadyumunun adı değişiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda maçlarını Atatürk Stadyumu'nda oynayacağını açıkladı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının yönetim kararı ile değişebileceğini ifade eden Başkan Ali Koç, Cumhuriyetin 100. yılında özel olarak Atatürk Stadyumu isminin belirleneceğini ifade etti.

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Fenerbahçe Atatürk Stadyumu önerisi, 1907 Fenerbahçe Derneği’nin 30. kuruluş yıldönümü töreninde dernek başkanı Rıfat Perahya’nın önerisiyle gündeme gelmişti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin adının Atatürk Stadı olması için çalışmalar son aşamaya geldi.

Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe camiasına Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nun adını Atatürk Stadyumu olarak hediye etmek için aylardır uğraşan Başkan Ali Koç, önemli bir adımı daha attı.

BAŞKAN KOÇ PROJEYİ NETLEŞTİRDİ

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Saracoğlu Ailesi ile yaptığı görüşmenin ardından onaylarını alarak projeyi netleştirdi. Başkan Koç daha önce yaptığı açıklamada "Stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız" demişti.

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Bu gelişmelerden sonra stadın yeni adı Fenerbahçe Atatürk Stadı Ülker Spor Kompleksi olacak. Başkan Ali Koç’un bu kararı önümüzdeki günlerde açıkladıktan sonra 29 Ekim itibariyle hayata geçmesi bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Atatürk Stadyumu#Fenerbahçe Atatürk Stadı

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