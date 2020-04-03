Fenerbahçe'de sportif direktörlük için Daum sürprizi

Fenerbahçe’de teknik direktör ve sportif direktörlük görevleri için belirsizlik devam ederken iki pozisyon için dikkat çekici bir iddia geldi.

Gazeteci-yorumcu Feridun Niğdelioğlu, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli yönetimin sportif direktörlük için Christoph Daum’u ve ona bağlı olarak Alman bir teknik direktör düşündüklerini ancak henüz çalışmaların hız kazanmadığını belirtti.

Niğdelioğlu, ‘Fenerbahçe’de sportif direktör olarak düşünülen Daum’un altında çalışacak genç bir Alman hoca veya Erol Bulut profili birisi isteniyor ama Emre Belözoğlu’nun da hangi görevi üstleneceği işleri zorlaştırıyor.’ dedi.

Öte yandan Fenerbahçe muhabirimiz Süleyman Arat, Fenerbahçe’de yeni teknik direktör ve ekibi ile ilgili çalışmaları Uğur Yapıcı’ya değerlendirdi.