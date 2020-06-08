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GeriFutbol Fenerbahçe Spor Okulları, 29 Haziran'da kademeli olarak faaliyetlerine başlayacak
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DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 19:03,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Spor Okulları, 29 Haziran'da kademeli olarak faaliyetlerine başlayacak

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Fenerbahçe Spor Okulları, 29 Haziran'da kademeli olarak faaliyetlerine başlayacak
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Fenerbahçe Spor Okulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği faaliyetlerilerine 29 Haziran Pazartesi günü kademeli olarak başlayacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Kovid-19 önlemlerine büyük özen gösterilerek kürek, atletizm, masa tenisi ve cimnastik branşlarında öğrenciler tekrar bir araya gelecek.

Okulların yeni dönem kayıtları da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Spor Okulları Kayıt Merkezi'nde sürüyor.

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