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Fenerbahçe şov yaptı, 6. transferini açıkladı! Galatasaray'a çalım, En-Nesyri için yeni teklif...

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#Fenerbahçe#Transfer#Süper Lig
Fenerbahçe şov yaptı, 6. transferini açıkladı Galatasaraya çalım, En-Nesyri için yeni teklif...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 20:47

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, milli stoper Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ın ardından art arda üç transfer açıkladı. Fransız yıldızı İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, iki yıldızla sözleşme imzalandığını duyururken Faslı golcü için yeni bir teklif yaptı.

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Teknik Direktör Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir saat içinde tam üç transfer açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerine devam ediyor. 

Geçen sezon Atletico'dan kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle birlikte takıma katan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile de sözleşme imzaladı.

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ÇAĞLAR VE LEVENT'İN BONSERVİSİ ALDIN

Milli stoper Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık mukavele imzalayan sarı lacivertliler, oyuncunun bonservisi için Atletico Madrid'e 7 taksitle 8.5 milyon Euro ödeyecek.

İÇ TRANSFERDE 2 YILLIK İMZA

23 yaşındaki sol bek oyuncusu Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, iç transferde Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık mukavele yeniledi.

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FRANSIZ YILDIZI İSTANBUL'A GETİRDİ

Hem Avrupa'da hem ligde alternatifli ve kaliteli bir kadroyla mücadele etmek isteyen sarı lacivertli takım, uzun yıllar Premier Lig'de forma giyen ve son olarak Suudi ekibi Al Ahli'ye 27.2 milyon Euro'ya transfer olan Allan Saint-Maxim ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. 

Oyuncunun transferini resmen duyuran Fenerbahçe, sağlık kontrollerinden geçirmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak için bugün 19.15'te futbolcu ve ailesini İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe, Allan Saint Maximin için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ile birlikte menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek.

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GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI

Fenerbahçe, adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan milli oyuncu Oğuz Aydın'ın transferinde de mutlu sona ulaştı. 

Sarı lacivertli ekip, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kanat ve forvet bölgelerinde forma giyebilen Oğuz Aydın'ın bonservisi açıklanmazken piyasa değeri ise 4.3 milyon Euro.

HÜCUMA TECRÜBE KATTI

Fenerbahçe, son olarak Beşiktaş'la yollarını ayıran milli golcü Cenk Tosun'u transfer ettiğini duyurdu. Milli forveti İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, oyuncuyla 2 yıllık mukavele imzalandığını açıkladı.

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TEKLİF GÜNCELLENDİ, BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Allan Saint-Maxim, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun transferlerini art arda duyuran sarı lacivertliler, Yousseff En-Nesyri'nin transferi için ise bastırıyor.

Faslı golcü Yousseff En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için uzun süredir İspanyol ekibi Sevilla ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni bir teklif daha yaptı.

İtalyan ekibi Roma'nın da transfer etmek istediği Yousseff En-Nesyri için son bir teklif yapan Fenerbahçe, bekleyişe geçti.

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#Fenerbahçe#Transfer#Süper Lig

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