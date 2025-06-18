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Fenerbahçe Sörloth’u transfer etmek istiyor! Devreye girilecek

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#Fenerbahçe#Sörloth#Transfer
Fenerbahçe Sörloth’u transfer etmek istiyor Devreye girilecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 09:33

Gelecek sezon mutlak bir santrfor kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bir dönem Süper Lig’i kasıp kavuran ve şu sıralar Atletico Madrid’de kötü günler geçiren Sörloth’u transfer edebilir. İşte ayrıntılar…

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Süper Lig’de daha önce Trabzonspor’da forma giyen ve 2019-2020 sezonunda 24 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Alexander Sörloth tekrardan Türkiye'ye dönebilir.

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Fenerbahçe Sörloth’u transfer etmek istiyor Devreye girilecek

FENERBAHÇE PEŞİNDE 

Yeni sezonda kimsenin tartışmayacağı ve takıma hemen katkı verebilecek bir yıldız golcü almak isteyen Sarı-Lacivertliler, Sörlotht’un kulübü Atletico Madrid’deki geleceğinin belirsizliğini korumasının ardından rotayı tekrar Norveçli futbolcuya çevirdi.

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Fenerbahçe Sörloth’u transfer etmek istiyor Devreye girilecek

SÜREDEN MUTSUZ 

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İspanyol basınında çıkan haberlere göre geride bıraktığımız sezonda İspanya La Liga’da 20 gol atan ancak Atletico adına toplamda 50 resmi maçın sadece 20’sinde ilk 11’de forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncunun, bu durumdan hiç de memnun olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe Sörloth’u transfer etmek istiyor Devreye girilecek

AYRILIK TALEP EDEBİLİR 

Son olarak Kırmızı-Beyazlılar’ın, FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda PSG’ye 4-0 yenildiği karşılaşmada da sonradan oyuna giren tecrübeli oyuncunun, teknik direktör Diego Simeone’nin bu tutumundan dolayı rahatsız olduğu bildirildi. Deneyimli ismin bu durumun devam etmesi halinde kulüp yönetimine, ayrılık talebini ileteceği konuşuluyor. Böyle bir durumun oluşması halinde ise Kanarya’nın, Sörloth için hemen devreye girmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

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Fenerbahçe Sörloth’u transfer etmek istiyor Devreye girilecek

PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 51 resmi maça çıkan Alexander Sörloth bu karşılaşmalarda 24 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Fenerbahçe#Sörloth#Transfer

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