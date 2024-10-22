Fenerbahçe sonrası futbolu bırakan Leonardo Bonucci'nin yeni görevi belli oldu!

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2023/2024 sezonunun ara transfer döneminde Union Berlin'den Fenerbahçe'ye transfer olan Leonardo Bonucci, sezonunda hem sarı lacivertlilere, hem de futbola veda etmişti.

Bir süre boyunca emekliliğin tadını çıkaran İtalyan futbol adamının yeni görevi kamuoyu ile paylaşıldı.

İTALYA U-20 MİLLİ TAKIMI'NDA GÖREV ALACAK

Calciomercato'nun haberine göre 37 yaşındaki eski futbolcu, İtalya U-20 Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Bernardo Corardi'nin yardımcılığını yapacak.

Haberde emekli futbolcunun bir süredir antrenörlük kurslarına katıldığı da kaydedildi.

FENERBAHÇE İLE 13 MAÇA ÇIKTI

Yeni görevine başlamak için gün sayan İtalyan futbol adamı, 2023/2024 sezonunda sarı lacivertli forma ile 13 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 440 dakika sahada kalan eski stoper, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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KARİYERİ BOYUNCA 701 MAÇA ÇIKTI

Profesyonel futbol kariyeri boyunca Juventus, Milan ve Fenerbahçe gibi takımların formalarını terleten Leonardo Bonucci, bu takımlarla birlikte 701 resmi maça çıktı. Eski futbolcu, bu maçlarda takımlarına 48 gol - 13 asistlik katkı sağladı.