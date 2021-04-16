Fenerbahçe son iki sezonun şampiyonuna karşı sahada!

Volkswagen Arena’daki organizasyonun ilk gününde bugün saat 16.00’da Fenerbahçe Öznur Kablo-UMMC Ekaterinburg (Rusya) ve saat 21.00’de Perfumerias Avenida (İspanya)-Sopron (Macaristan) karşılaşmaları oynanacak.

FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ

Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, 18 Nisan Pazar günü 2020-2021 sezonunun en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak, kaybeden ekipler ise aynı gün üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

F.BAHÇE ÜÇ FİNAL KAYBETTİ

F.Bahçe FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde daha önce 3 kez final oynamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Sarı lacivertli ekip 2013’te Ekaterinburg’a, 2014’te Galatasaray’a, 2017’de Dinamo Kursk’e yenildi.

İSTANBUL'DA ÜÇÜNCÜ KEZ

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde şampiyon, üçüncü kez İstanbul’da belli olacak. 2012’de Abdi İpekçi’de İspanya’dan Ros Casares, 2016’da Ülker’de Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı.

'FAVORI EKATERINBURG'

F.Bahçe Başantrenörü Victor Lapena, bugünkü maçın favorisinin Ekaterinburg olduğunu, üzerlerinde bir baskı olmadığını söyledi. Lapena “Pandemi sürecinden dolayı şu anda en iyi noktada olduğumuzu söyleyemem. Ekaterinbung son iki yılın şampiyonu. Büyük bir bütçeleri var. Parkeye çıkıp oynadığımız oyundan zevk almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı