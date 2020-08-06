MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe son dakika haberi... Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi! İşte teklif edilen rakam
GeriFutbol Fenerbahçe son dakika haberi... Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi! İşte teklif edilen rakam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Fenerbahçe son dakika haberi... Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi! İşte teklif edilen rakam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi. Lazio'nun Vedat Muriqi için yaptığı resmi teklif de ortaya çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi.

TOPLAM 18 MİLYON EURO

Dün İstanbul'a gelen İtalyan yetkililer, Fenerbahçeli yöneticilerle buluşup masaya oturdu. A Spor'un haberine göre; İtalyanların masaya koyduğu ilk teklif 15+3 milyon euro.

TRT Spor'da yer alan habere göre ise 15 milyon euroluk ilk teklif reddedildi. Lazio'nun dışında Fiorentina'nın da Vedat Muriqi için ısrarcı olduğu belirtiliyor.

HARCAMA LİMİTİ SONRASI SATIŞ YAKIN

TFF'nin Fenerbahçe için belirlediği harcama limiti sonrası sarı lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin satışına artık kesin gözüyle bakılıyor.

18
Fenerbahçe harcama limitine rağmen transfer bombalarını patlattı Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi... Son Dakika Haberleri
Fenerbahçe harcama limitine rağmen transfer bombalarını patlattı! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi... Son Dakika Haberleri

Transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken Fenerbahçe'nin rakamı yükselterek orta yolu bulma amacında olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe son dakika haberi... Lazio Vedat Muriqi için İstanbula geldi İşte teklif edilen rakam

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle