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GeriFutbol Fenerbahçe son 2 yılda 8 stoper transfer etti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe son 2 yılda 8 stoper transfer etti!

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Fenerbahçe son 2 yılda 8 stoper transfer etti!
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Fenerbahçe Futbol Takımı, son 2 yılda yaptığı stoper transferleriyle dikkati çekti. Kadrosuna son olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Marcel Tisserand'ı katan sarı-lacivertliler, son 2 yılda stoper bölgesine nokta atışı yapmakta zorlandı.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Haziran 2018'de başkanlığa Ali Koç'un gelmesiyle yeni bir döneme geçiş yapan sarı-lacivertlilerde, sportif direktörlüğe de aynı tarihlerde Fransız futbol adamı Damien Comolli getirildi.

Bu süreçte takımın başında bulunan Phillip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut'un savunmaya takviye istemesiyle Fenerbahçe, son 5 transfer döneminde 8 stoper oyuncusunu kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon başında Adil Rami ve Zanka ile bu bölgeyi takviye eden Fenerbahçe, ara transfer döneminin başında da Simon Falette'i kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Yapılan takviyeler sonucunda dahi stoper tandeminden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, yeni sezona da bu bölgeye 2 oyuncu transferi yaparak girdi.

Fenerbahçe, savunmadaki Serdar Aziz, Zanka ve Sadık Çiftpınar'ın yanına Mauricio Lemos'un ardından Marcel Tisserand'ı da transfer etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu takviyeyle son 5 transfer sezonunda şu ana kadar 8 stopere imza attırmış oldu.

- En faydalısı Serdar Aziz oldu, Sadık Çiftpınar sakatlandı

Fenerbahçe'de, Lemos ve Tisserand'dan önce takviye edilen stoper transferlerinden en fazla verim Serdar Aziz'den alındı.

Galatasaray'la sözleşmesini feshettikten sonra Ocak 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar, sakatlık problemleri yaşamasına rağmen bu zamana kadar teknik heyetin en güvendiği isimlerin başında geldi.

Serdar ile aynı transfer döneminde takıma katılan Sadık Çiftpınar ise büyük bir şansızlık yaşadı. Sadık, bir dönem formayı kapmasına rağmen ön çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle daha sonra forma şansı bulamadı.

- Zanka gözden erken düşmüştü

2019-2020 sezonun başında İngiltere'nin Huddersfield takımından transfer edilen Danimarkalı stoper Zanka, istenilen performansı gösterememiş ve devre arasında Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştı.

Geçen sezon ligde 14 kez ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen yaptığı kritik hatalar nedeniyle eleştiri alan 30 yaşındaki stoper, ilk yarının son maçlarında yedek kulübesine çekilmişti.

Fenerbahçe son 2 yılda 8 stoper transfer etti


- Reyes ve Rami büyük tepki topladı

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kadroya katılan stoperlerden Diego Reyes ile geçtiğimiz sezon transfer edilen Adil Rami, beklentilerin çok uzağında kaldı.

Reyes, 2018-2019 sezonunda ligde 8 maç oynadıktan sonra devre arasında İspanyol kulübü Leganes'e kiralanmıştı. Reyes geçtiğimiz sezon başı ise Meksika'nın Tigres takımına transfer olmuştu.

Dünya Kupası şampiyonluğu unvanı da bulunan Fransız stoper Adil Rami ise teknik heyetin gözüne hiç giremedi. Rami, geçen sezonun ilk yarısında Süper Lig'de sadece 1 maçta oynayıp 45 dakika sahada kalabilmişti.

Fenerbahçe son 2 yılda 8 stoper transfer etti


- Falette, yeterli olmadı

Fenerbahçe'de geçen sezonun devre arasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından takviye edilen Simon Falette, takımda kalmayı başaramadı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında savunmadaki oyuncu sayısının eksikliği sebebiyle üst üste aynı isimlerle forma giyemeyen Falette, yeni sezon için kadroda düşünülmedi.

- Ali Koç döneminde toplam 42 transfer

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle şu ana kadar toplam 42 futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Şu anda başkan Koç'la 5. transfer dönemini geçiren Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda 16 transfer yaptı. Geçtiğimiz sezon başında kadrosuna 14 ismi katan sarı-lacivertliler, bu sezon ise Tisserand'dan önce 11 transfer gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferiyle başkan Ali Koç dönemindeki 42. takviyesini yaptı.

 

Fenerbahçe son 2 yılda 8 stoper transfer etti

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