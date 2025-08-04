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Fenerbahçe solaklar takımı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Süper Lig
Fenerbahçe solaklar takımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 07:00

Mourinho, takımın iskeletini sol ayaklı oyunculardan kuracak.

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Fenerbahçe'nin kadrosunda ilginç bir özellik ön plana çıkıyor. Mevcut kadroda tam 11 oyuncu sol ayaklı. Yeni transferler Jhon Duran ve Archie Brown’un yanı sıra, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Oosterwolde, Levent, Talisca, Lincoln, Cengiz ve Emre Mor sol ayağını kullanırken, Fred ve Çağlar ise iki ayağını da kullanıyor.

Öte yandan Portekiz kampında ağırlıklı sol ayaklı oyunculardan kurduğu takımı, sağ ayaklı oyuncularla çift kale maç yaptırarak deneyen teknik direktör Jose Mourinho’nun elde ettiği başarılı sonucun ardından Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Feyenoord’a karşı kadronun iskeletini Duran, Szymanski, İrfan Can, Brown, En-Nesyri, Talisca ve Fred’den oluşturacağı öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Süper Lig

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