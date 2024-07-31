Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ta mutlu sona yakın! İtalyanlar transferi maliyetini duyurdu

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Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin son olarak Manchester United forması giyen yıldız isimle ilgilendiği öne sürüldü.

Kadrosuna son olarak Sevilla'dan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi katan Fenerbahçe, bugüne kadar Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'a imza attırdı.

Takıma defansif bir orta saha katmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası geldi.

"YENİ ADRESİ FENERBAHÇE OLABİLİR"

Adı bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu Sofyan Amrabat'ın geleceği hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Manchester United'daki kiralık sözleşmesinin ardından Fiorentina'ya geri dönen Ambarat, Fenerbahçe'ye transfer olabilir.

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Birçok takımın yıldız orta saha ile ilgilendiği aktarılan haberde, Fiorentina'nın 15 milyon Euro civarında bonservis beklentisinin olduğuna vurgu yapıldı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Öte yandan haberde, Fenerbahçe'nin Amrabat transferinde mutlu sona en yakın takım olduğu ileri sürüldü. Sarı lacivertli ekibin Amrabat için 10 milyon Euro bandında bir teklif ile Fiorentina'nın kapısını çaldığı ve bu teklifin olumlu karşılandığı ifade edildi.

GALATASARAY VE OLIYMPIAKOS DA İLGİLENİYOR

27 yaşındaki futbolcu ile daha önce Yunan ekibi Olympiakos ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Fiorentina ile bonservis konusunda anlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.

Geçen sezonu Premier Lig ekibi Manchester United'da kiralık olarak geçiren Faslı futbolcu, 30 maçta süre aldı.