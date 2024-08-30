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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı! İstanbul'a geldi, Kadıköy'de maç izledi

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#FENERBAHÇE#Nordin Amrabat#Sofyan Amrabat
Fenerbahçe, Sofyan Amrabatı resmen açıkladı İstanbula geldi, Kadıköyde maç izledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 22:30

Fenerbahçe, bir büyük transferde daha mutlu sona ulaştı... Sarı lacivertli yönetim, bir ara Galatasaray’ın da gündeminde yer alan Sofyan Amrabat’ın kendisi ve kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, transferle ilgili resmi açıklamayı yaptı. Faslı futbolcu İstanbul'a geldi ve Alanyaspor maçını tribünden takip etti.

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Fenerbahçe uzun süredir beklenen 6 numara transferi için Sofyan Ambrabat ile anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli kulüp ile Fiorentina arasında yapılan anlaşmaya göre Amrabat bu sezon kiralık olarak forma giyecek; haziran ayında 15 milyon Euro karşılığında bonservisi alınacak.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe, transferle ilgili "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat’ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." şeklinde açıklama yaptı.

İSTANBUL'A GELDİ

Faslı yıldız, saat 16:35 sularında özel uçakla İstanbul'a geldi. Amrabat, Alanyaspor maçını tribünden takip etti.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabatı resmen açıkladı İstanbula geldi, Kadıköyde maç izledi

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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United’da 30 maça çıkan 28 yaşındaki ön libero, bu sezon geri döndüğü Fiorentina’da 3 karşılaşmada oynadı.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabatı resmen açıkladı İstanbula geldi, Kadıköyde maç izledi

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NORDIN AMRABAT'IN KARDEŞİ

Galatasaray’ın eski futbolcularından Nordin Amrabat’ın kardeşi olan Sofyan, 21 Ağustos 1986’da Hollanda’nın Huizen kentinde dünyaya geldi. Futbola Utrecht altyapısında başlayan Fas asıllı oyuncu, 2017’de 4 milyon Euro’ya Feyenoord’a, 2019’da 2.5 milyon Euro’ya Club Brugge’e, 2020’de 3.65 milyon Euro’ya Hellas Verona’ya, 2020’de de 19.5 milyon Euro’ya Fiorentina’ya transfer oldu. Fas Milli Takımı’nda 57 kez forma giyen 1.85 metre boyundaki Amrabat, ikili mücadelelerde başarı yüzdesi yüksek, sert ve dayanıklı bir oyuncu olarak biliniyor.

Amrabat; Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın’dan sonra Fenerbahçe’nin 6. transferi oldu.

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#FENERBAHÇE#Nordin Amrabat#Sofyan Amrabat

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