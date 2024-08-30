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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini bitirdi! Anlaşmanın detayları...

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#Transfer#Fenerbahçe#Amrabat
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini bitirdi Anlaşmanın detayları...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 00:10

Fenerbahçe ile Fiorentina'nın, Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın transferi için Fiorentina ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

Ayrıca anlaşmada 13 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe 2 milyon euro da kiralama ücreti ödeyecek.

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Faslı yıldızın kıs asüre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Amrabat, geçen sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçirmişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Amrabat

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