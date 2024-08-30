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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı! İstanbul'a geliş saati belli oldu...

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#FENERBAHÇE#Nordin Amrabat#Sofyan Amrabat
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı İstanbula geliş saati belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 12:08

Fenerbahçe, bir büyük transferde daha mutlu sona ulaştı... Sarı lacivertli yönetim, bir ara Galatasaray’ın da gündeminde yer alan Sofyan Amrabat’ın kendisi ve kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Faslı futbolcu bugün İstanbul’a gelerek kendisini resmen Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzalayacak.

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Fenerbahçe uzun süredir beklenen 6 numara transferi için Sofyan Ambrabat ile anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli kulüp ile Fiorentina arasında yapılan anlaşmaya göre Amrabat bu sezon kiralık olarak forma giyecek; haziran ayında 15 milyon Euro karşılığında bonservisi alınacak.

Bugün İstanbul'a gelecek olan deneyimli futbolcunun uçağı saat 15.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United’da 30 maça çıkan 28 yaşındaki ön libero, bu sezon geri döndüğü Fiorentina’da 3 karşılaşmada oynadı.

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NORDIN AMRABAT'IN KARDEŞİ

Galatasaray’ın eski futbolcularından Nordin Amrabat’ın kardeşi olan Sofyan, 21 Ağustos 1986’da Hollanda’nın Huizen kentinde dünyaya geldi. Futbola Utrecht altyapısında başlayan Fas asıllı oyuncu, 2017’de 4 milyon Euro’ya Feyenoord’a, 2019’da 2.5 milyon Euro’ya Club Brugge’e, 2020’de 3.65 milyon Euro’ya Hellas Verona’ya, 2020’de de 19.5 milyon Euro’ya Fiorentina’ya transfer oldu. Fas Milli Takımı’nda 57 kez forma giyen 1.85 metre boyundaki Amrabat, ikili mücadelelerde başarı yüzdesi yüksek, sert ve dayanıklı bir oyuncu olarak biliniyor.

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Amrabat; Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın’dan sonra Fenerbahçe’nin 6. transferi olacak.

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#FENERBAHÇE#Nordin Amrabat#Sofyan Amrabat

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