Fenerbahçe Slovenya kampını iptal etti
Fenerbahçe Kulübü, Slovenya kampının iptal edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Slovenya kampının, son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle Takımımızın bu programı iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.